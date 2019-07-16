Евросоюз продлил санкции против КНДР

16 июля 2019 02:25 (UTC+04:00)

Европейский Союз продлил действие санкций, введенных против физических и юридических лиц КНДР, говорится в пресс-релизе Совета ЕС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается в документе, Совет ЕС пересмотрел собственный санкционный список лиц, против которых действует заморозка активов и ограничения передвижения. Санкции ЕС, введенные в индивидуальном порядке, действуют против 57 человек и девяти юридических лиц.

Также в санкционном списке ЕС против КНДР значатся 80 физических и 75 юридических лиц, упомянутых в резолюциях Совета Безопасности ООН.

Санкции были введены в связи с деятельностью КНДР по разработке ядерного оружия и баллистических ракет.

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