Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии

17 июля 2019 12:30 (UTC+04:00)

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в 2020 году, чтобы сразиться с лидером лейбористов Джереми Корбином, пока у оппозиции наблюдаются сложности в связи с Brexit, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее лидер гонки за пост главы британских консерваторов, экс-руководитель МИД Британии Борис Джонсон высказывался против идеи внеочередных всеобщих выборов. Очередные парламентские выборы запланированы в Великобритании на 2022 год.

По информации издания, участвующий сейчас во внутрипартийной борьбе за пост премьер-министра страны Джонсон хочет перенести дату всеобщих выборов, чтобы бороться с нынешним главой британской оппозиции Джереми Корбином.

"Есть желание закончить со всем этим, пока пост занимает Корбин. В партии лейбористов царит раскол - Brexit убивает их. Лейбористы не в том состоянии, чтобы бороться на всеобщих выборах", - сообщил Times один из представителей команды Джонсона.

Члены команды Джонсона беспокоятся, что лейбористы могут сместить своего главу из-за несогласия в партии вокруг политики по Brexit и обвинений в антисемитизме, звучащих в адрес Корбина.

В Великобритании за пост главы кабинета министров борются бывший и нынешний главы МИД Борис Джонсон и Джереми Хант. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии. Имя нового лидера консерваторов и премьера станет известно 23 июля.

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