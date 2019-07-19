ЕС намерен к концу года разработать меры по обеспечению безопасности сетей 5G

19 июля 2019 17:02 (UTC+04:00)

Евросоюз намерен до конца года завершить разработку общеевропейских мер по снижению рисков и повышению безопасности систем мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы завершили первый этап этой работы - 24 (из 28) государства ЕС предоставили национальные оценки угроз и рисков, которые существуют для систем 5G. Мы переходим к следующему этапу - анализу этих оценок и определению на европейском уровне ключевых структур, которые будут иметь влияние на функционирование систем 5G, степень уязвимости ключевых компонентов этих сетей. Эта работа должна быть завершена к октябрю, чтобы к концу года мы разработали набор пропорциональных и эффективных общеевропейских мер для контроля рисков и стандартов безопасности систем 5G", - отметил он.

Технология 5G обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с теми, что доступны сейчас. 5G - новое поколение мобильной связи, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Ожидается, что коммерческая эксплуатация 5G начнется после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с.

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