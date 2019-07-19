Новое правительство Хорватии принесло присягу

19 июля 2019 23:50 (UTC+04:00)

Обновленный кабинет министров Хорватии принес присягу после одобрения всех кандидатур парламентом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу национальное телевидение HRT.

Новыми вице-премьерами стали глава МВД Давор Божинович и министр финансов Здравко Марич, место министра иностранных и европейских дел занял посол Хорватии в ФРГ Гордан Грлич Радман. Новым министром сельского хозяйства стала Мария Вучкович, а пост министра по вопросам демографии, семьи, социальной политики и молодежи заняла Весна Бедекович. Пост министра госимущества занял Марио Баножич, министром администрации стал Иван Маленица. Новым министром регионального развития и фондов ЕС стал Марко Павич, который занимал пост министра труда и пенсионной системы, а министерство труда возглавил Йосип Аладрович.

Кандидатура Аладровича вызвала долгие споры депутатов, однако в итоге он был утвержден на министерский пост общим голосованием.

Премьер Андрей Пленкович обновил правительство после скандала, связанного с государственной собственностью, из-за которого подали в отставку министр государственного имущества Горан Марич и министр администрации Ловро Кушчевич. Местные СМИ обвиняли Кушчевича в незаконных махинациях с недвижимостью.

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