Глава британского МИД предупредил Иран о последствиях захвата танкеров

Иран столкнется с серьезными последствиями, если не освободит задержанные ранее в Ормузском проливе британские танкеры Stena Impero и Mesdar. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу вечером телеканалу Sky News глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Это совершенно неприемлемая ситуация, свобода навигации должна сохраняться. Через несколько минут состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. Наш ответ будет взвешенным, но решительным. Мы хотим совершенно ясно дать понять, что если данная ситуация не разрешится в ближайшее время, это обернется серьезными последствиями", - сказал Хант.

Руководитель Форин оффиса добавил, что Великобритания "на рассматривает военные варианты" решения проблемы и стремится действовать дипломатическими средствами. По его словам, "Иран окажется главным проигравшим" в ситуации, если свобода судоходства в регионе Персидского залива будет ограничена.

"В его [Ирана] интересах разрешить эту ситуацию как можно быстрее", - подчеркнул министр.

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