Более 1 тыс. человек борется с лесными пожарами в центральной части Португалии

21 июля 2019 10:44 (UTC+04:00)

Более 1 тыс. человек задействованы в тушении нескольких лесных пожаров в центральной части Португалии. Об этом, ка передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета El Pais.

По ее информации, из соображений безопасности были эвакуированы жители одной из деревень. К настоящему моменту известно о восьми пострадавших, среди которых семеро пожарных.

Тушение огня осложняется сильными порывами ветра и жаркой погодой, установившиеся в стране. Огонь возник в субботу вечером в районе города Каштелу-Бранку в 225 км к северо-востоку от Лиссабона.

В середине июня 2017 года в центральной части Португалии возник крупный лесной пожар. Тогда сильнее всего пострадал населенный пункт Педроган-Гранди в Лейрии. В результате пожара погибли 64 человека, еще более 200 пострадали.

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