В Италии произошел сбой в движении поездов из-за пожара на электровозе

22 июля 2019 12:40 (UTC+04:00)

Серьезные перебои в движении поездов на основной железнодорожной линии Италии Милан-Неаполь возникли в понедельник из-за возгорания электровоза, которое произошло рано утром близ Флоренции в районе станции "Ровеццано", многие поезда отменены или отправляются с большим опозданием, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Первоначально стало известно о том, что из-за ЧП полностью блокировано движение поездов между Флоренцией и Римом. Затем выяснилось, что авария вызвала значительно более серьезные последствия, и в настоящее время добраться из Милана или Неаполя до Флоренции по железной дороге можно лишь с трехчасовым опозданием. При этом речь идет о всех видах поездов, включая высокоскоростные.

Компания "Государственные железные дороги Италии" (FSI) подтвердила факт аварии.
"В настоящее время ведется перепланировка железнодорожного движения", - указывается в распространенном сообщении. Кроме того, компания уведомила, что на месте пожара электровоза работают технические специалисты национальной компании "Итальянская железнодорожная сеть".

По информации местных СМИ, электропоезд в Ровеццано загорелся около 5.00, предполагается, что имел место поджог. На место ЧП немедленно прибыли представители железнодорожной полиции Polfer, а также сотрудники спецподразделений государственной полиции Италии. Это уже не первый случай, когда поджоги в районе Флоренции приводят к сбоям в работе национальной железнодорожной сети.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Евросоюз выразил соболезнования в связи со смертью генсека МАГАТЭ
Европа 12:58
Три азербайджанских фильма признаны лучшими в Италии (ФОТО)
Культура 12:12
Британским судам рекомендовано не приближаться к водам Ормузского пролива
Другие страны 20 июля 14:01
Германия осудила задержание Ираном торговых судов
Другие страны 20 июля 13:13
Усиление активности вулкана Этна помешало работе аэропортов на Сицилии
Другие страны 20 июля 11:59
Меркель назвала хорошим решением для Европы назначение фон дер Ляйен главой Еврокомиссии
Европа 19 июля 13:38
Лента новостей
Турция не собирается выходить из НАТО – МИД
Турция 13:03
Brent вновь дорожает после падения
Бизнес 13:01
Евросоюз выразил соболезнования в связи со смертью генсека МАГАТЭ
Европа 12:58
Президент Ильхам Алиев выделил дополнительную финпомощь газетам, издаваемым в Азербайджане
Политика 12:58
Грузинская птицефабрика планирует внедрить стандарт ISO:22000
Финансы 12:52
Машины занимают почти половину доли импорта в Узбекистане
Бизнес 12:50
Грузинская птицеводческая компания расширяется
Финансы 12:49
«Народный Банк Казахстана» объявляет тендер на капремонт
Тендеры 12:47
В Баку ограничено и перенаправлено движение грузового транспорта
Общество 12:44