Два человека задержаны норвежской полицией за осквернение памятника жертвам Брейвика

Полиция Норвегии задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершенных праворадикалом Андерсом Брейвиком. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник телекомпания Эн-эр-ко.

На установленном в городе Тёнсберг памятнике, представляющем собой выбитый в камне человеческий силуэт, поверх текста задержанные нарисовали свастику. Это обнаружил в понедельник утром случайный прохожий. Преступление было совершено в преддверии очередной годовщины трагических событий.

Вечером в понедельник полиция задержала предполагаемых преступников. "Полиция Тёнсберга задержала двух 20-летних местных жителей. Им вменяется причинение ущерба монументу", - говорится в сообщении ведомства, размещенном в Twitter.

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии, находившимся на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек, в основном подростков. Сейчас террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.

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