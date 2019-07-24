Джонсон пообещал, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании, что страна в любом случае покинет Европейский союз 31 октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы собираемся выполнить неоднократные обещания парламента перед народом и выйдем из ЕС 31 октября без всяких "если" или "но", - сказал глава правительства на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Джонсон поблагодарил Терезу Мэй за ее работу, направленную на реализацию Brexit, которая, по его мнению, не увенчалась успехом из-за возникшего в Соединенном Королевстве сопротивления этому процессу со стороны "скептиков, паникеров и пессимистов". По его словам, правительству теперь надлежит реализовать демократическую волю народа, выраженную на референдуме 2016 года о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС.

"Я воздаю должное стойкости и терпению моей предшественницы и ее глубокому чувству гражданского долга. Несмотря на все ее попытки, стало ясно, что и дома, и за рубежом есть пессимисты, которые думают после трех лет нерешительных действий, что эта страна стала пленником старых споров 2016 года и что на родине демократии мы неспособны проявить уважение к демократическому мандату. И потому я стою здесь перед вами, чтобы сказать вам, британскому народу: "Они неправы", - заявил новый премьер.

Джонсон также указал на необходимость заключения с Брюсселем нового соглашения об условиях Brexit. Он выразил уверенность, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того соглашения, которое согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй.

"Мы заключим новое, лучшее соглашение, которое позволит нам воспользоваться максимальным количеством возможностей, которые дает Brexit, и построить новое захватывающее партнерство с другими странами Европы на основе свободной торговли и взаимной поддержки. Я совершенно уверен, что мы решим эта задачу за 99 дней. Но знаете что? Нам не придется ждать 99 дней, потому что британский народ устал от ожидания, и пришло время действовать, принимать решения, уверенно вести страну вперед и менять ее к лучшему", - сказал Джонсон.

При этом он отметил, что сценарий с отсутствием сделки является "маловероятным", однако если он будет реализован, то Великобритания, по его словам, сохранит £39 млрд ($48,7 млрд), которые она пообещала выплатить ЕС в качестве отступных за Brexit.

Брюссель продолжает придерживаться прежней позиции, которая не предусматривает возможности пересмотра соглашения о Brexit даже в связи со сменой правительства в Соединенном Королевстве. Однако Джонсон настаивает на том, что все оппоненты, которые критикуют его позицию, не верят в возможность заключить с ЕС новое соглашение или предрекают Великобритании долгосрочные экономические проблемы из-за Brexit без сделки, в итоге "окажутся посрамлены".

На Даунинг-стрит Джонсон прибыл из Букингемского дворца, где получил поручение от королевы Елизаветы II сформировать новое правительство. Во вторник Джонсон был объявлен победителем избирательной гонки за пост лидера консерваторов и вступил в должность нового главы правящей партии.

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