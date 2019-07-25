В Германии зафиксировали новый температурный рекорд

Метеорологическая служба Германии сообщила о новом температурном рекорде: столбик термометра поднялся до 40,5 градусов по Цельсию на западе страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)!" - говорится в сообщении в Twitter национальной метеорологической службы Германии.

При этом метеорологическая служба отмечает, что завтрав областях будет еще жарче.

"Возможно, этот рекорд простоит лишь один день", - отмечают метеорологи.

Во вторник Всемирная метеорологическая организация сообщила, что рекордная жара с температурой до 40 градусов Цельсия ожидается на этой неделе в ряде европейских государств, в том числе в Германии, Бельгии, Голландии, Франции и Швейцарии.

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