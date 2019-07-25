В 13 крупных итальянских городах ввели высший уровень метеоопасности

Министерство здравоохранения Италии из-за аномальной жары, установившейся на этой неделе на Апеннинах, ввело в четверг "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 13 из 27 крупнейших городах страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно ежедневному бюллетеню минздрава, речь идет, в частности, о таких административных центрах, как Рим, Турин, Болонья, Генуя, Верона и Флоренция, где температура в эти дни уже вплотную приблизилась к 40-градусной отметке. В пятницу к этим городам добавится еще и Милан.

По классификации минздрава Италии, присвоение "красного" уровня метеоопасности означает наступление чрезвычайной погодной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей". Обычно речь при этом идет о так называемой "волне зноя", несущей с собой не только жару, но также высокую влажность и сильную духоту.

В сложившейся ситуации врачи настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в наиболее жаркое время суток и пить как можно больше воды. Медики призывают проявлять особую осторожность всех, кто входит в группу риска, прежде всего пожилых людей, страдающих рядом хронических заболеваний.

Нынешняя "волна зноя" стала уже третьей с начала лета. Ее вызвал африканский антициклон, который принес на Апеннины массы раскаленного воздуха из алжирской части пустыни Сахара. На сей раз от жары особенно пострадал не юг, асеверные и центральные районы Италии, а также остров Сардиния. Во многих северных городах страны дневные температуры уже достигали в последние дни 38-39 градусов.

По данным синоптиков, такая ситуация продлится до будущих выходных, когда атлантический циклон должен будет вытеснить горячий воздух стерритории страны. Однако до субботы на Апеннинах еще могут быть побиты температурные рекорды. Пока же самым "горячим" периодом текущего года здесь стала последняя неделя июня, когда в некоторых районах были зафиксированы температуры, которых там не наблюдалось с середины 1950-х годов. Тогда жертвами аномальной жары в Италии стали три человека.

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