В аэропорту Барселоны отменили 62 рейса из-за забастовки

27 июля 2019 19:14 (UTC+04:00)

Забастовка сотрудников наземных службы авиакомпании Iberia в аэропорту Барселоны привела к отмене в субботу 62 рейсов, ситуацию осложнил ливень, из-за которого на полчаса аэропорт фактически был парализован, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в испанской государственной компании Aena, в ведении которой находятся все аэропорты страны, два рейса направили в соседние аэропорты, работа аэропорта Барселоны была полностью восстановлена через час, однако вылет многих рейсов был отложен.

В воскресенье, по данным Aena, предполагается отмена 73 рейсов из-за забастовки.

Из 135 рейсов, которые будут в общем сложности отменены в субботу и в воскресенье, 122 - авиакомпании Vueling. Как заверили в Aena, рейсы в Россию отменены не будут.

Всего в наземных службах аэропорта работают 2,7 тысячи сотрудников Iberia. Руководству авиакомпании не удалось договориться с профсоюзами, требующими внесения изменений в контракты и увеличение персонала из-за высокой нагрузки.

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