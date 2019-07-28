Владелец танкера Stena Impero продолжает добиваться освобождения моряков

28 июля 2019 01:55 (UTC+04:00)

Компания-владелец задержанного Ираном нефтяного танкера Stena Impero продолжает добиваться освобождения 23 моряков, находящихся на его борту. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, распространенном в субботу вечером шведской компанией Stena Bulk, которой принадлежит судно.

"Stena Bulk и [управляющая судном компания] Northern Marine Management продолжают работать в тесном сотрудничестве с властями, чтобы добиться освобождения Stena Impero и 23 членов его экипажа. Представители посольств Индии, России и Филиппин посетили Stena Impero и встретились с членами экипажа, имеющими гражданство этих стран, - говорится в документе. - По словам дипломатов, члены экипажа здоровы и были рады возможности общения с представителями правительств своих стран. С определенными ограничениями члены экипажа по-прежнему могут поддерживать контакт со своими родными, которым мы продолжим оказывать поддержку в это сложное для них время".

В Stena Bulk и Northern Marine Management надеются на "быстрое разрешение ситуации" и продолжают вести диалог с властями всех вовлеченных в нее стран.

В субботу сотрудники российского посольства в Тегеране сообщили на странице диппредставительства в Twitter, что встретились с россиянами, находящимися на борту судна. В посольстве отметили, что у российских моряков нет жалоб на условия содержания, "они обеспечены всем необходимым". "По вопросу о сроках их возвращения на родину посольство остается в тесном контакте с иранской стороной", - добавили дипломаты.

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