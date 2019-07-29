Лондон добивается освобождения своего танкера, а не обмена задержанными судами

29 июля 2019 14:08 (UTC+04:00)

Лондон добивается прямого освобождения задержанного Ираном британского танкера Stena Impero, а не вызволения этого судна в обмен на снятие Гибралтаром ареста с иранского танкера Grace 1. Об этом заявил в понедельник в интервью Четвертому радиоканалу BBC министр иностранных дел Соединенного Королевства, первый министр правительства Великобритании Доминик Рааб, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Нет никакого принципа "услуга за услугу". Это не какой-то вид бартера. Речь идет о соблюдении международного права и правил международной правовой системы, и именно на этом мы будем настаивать", - сказал глава МИД.

Следом Рааб дал интервью телеканалу Sky News, в котором продолжил данную тему. "Иранцы незаконно захватили судно под британским флагом. И если они действительно хотят выйти из темноты и добиться того, чтобы их признали ответственными членами международного сообщества, то им необходимо придерживаться международной системы, основанной на правилах. И это не может происходить путем незаконного захвата иностранных судов", - отметил руководитель Форрин оффиса.

В сложившейся ситуации Рааб призвал власти в Тегеране как можно скорее освободить и экипаж Stena Impero, и само судно. Руководитель Форин оффиса добавил, что, в отличие от британского корабля, танкер Grace 1 был задержан на законных основаниях, поскольку вез нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС.

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