Более 200 гектаров леса сгорели на юге Франции

Около 250 гектаров леса сгорели, 170 человек эвакуированы в результате сильного пожара, который начался во вторник во французском южном департаменте Гар, сообщает газета Provence, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей - в четверг абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Следом за волной аномальной жары пришли сильная засуха и высокая вероятность лесных пожаров.

Как сообщается, пожар начался в коммуне Женерак после полудня. На месте работают 300 пожарных, 90 транспортных средств и семь пожарных самолетов. По данным газеты, 170 человек эвакуированы. Дым от пожара виднеется за 30 километров от очага возгорания.

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