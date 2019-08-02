Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесной пожар

БАКУ/Trend/ - Самолет-амфибия, тушивший в пятницу лесной пожар во французском департаменте Гар, потерпел крушение в коммуне Женерак, передает в пятницу Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел с самолетом Tracker, резервуар которого вмещает 3,4 тонны воды. Самолет был задействован на тушении лесных пожаров, которые бушуют в департаменте с начала недели.

О судьбе экипажа воздушного судна к настоящему времени информации нет. На место происшествия направились спасатели.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.