Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесной пожар

2 августа 2019 20:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Самолет-амфибия, тушивший в пятницу лесной пожар во французском департаменте Гар, потерпел крушение в коммуне Женерак, передает в пятницу Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел с самолетом Tracker, резервуар которого вмещает 3,4 тонны воды. Самолет был задействован на тушении лесных пожаров, которые бушуют в департаменте с начала недели.

О судьбе экипажа воздушного судна к настоящему времени информации нет. На место происшествия направились спасатели.

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