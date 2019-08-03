Во Франции пожарные локализовали природные пожары на юге страны

Пожарные всю ночь боролись с несколькими очагами природных пожаров в департаменте Гар на юге Франции, сумев их локализовать, однако огонь все еще может возобновиться из-за неблагоприятных погодных условий, следует из пресс-релиза, размещенного в микроблоге службы в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее со ссылкой на телеканал BFMTV сообщалось, что пожар в коммуне Женерак, который за вторник и среду уничтожил около 500 гектаров леса и кустарников, возник в результате умышленного поджога. Огонь там возобновился в пятницу днем, и тогда, по информации портала France Info, тушивший пожар самолет-амфибия потерпел крушение, его пилот погиб.

"Коммуна Женерак. Пожар взят под контроль. Сгорели 319 гектаров леса, а также один жилой дом. Тушением занимаются 450 пожарных (департамента - ред.) Гар при помощи соседних департаментов. На этом участке работают 140 пожарных машин", - говорится в заявлении.

По свидетельствам пожарных, в коммуне Вовер в этом же департаменте сгорели 170 гектаров зелени, пожар удалось взять под контроль, но на опушке леса сегодня утром пожарные еще тушили огонь. В коммуне Монтиньярг (Montignargues) сгорели лишь 11 гектаров, и специалистам уже удалось потушить пожар.

В заявлении пожарные обратили внимание на то, что "погодная ситуация остается неблагоприятной, существуют все условия для возникновения новых пожаров".

На прошлой неделе столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей - в четверг абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Следом за волной аномальной жары пришли сильная засуха и высокая вероятность лесных пожаров.

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