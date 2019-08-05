Британский профсоюз отложил запланированную на 5 августа забастовку в аэропорту Хитроу

5 августа 2019 01:33 (UTC+04:00)

Британский профсоюз Unite не будет проводить запланированную на понедельник, 5 августа, забастовку сотрудников лондонского аэропорта Хитроу, однако его члены по-прежнему не намерены выходить на работу 6 августа. Как говорится в сообщении, распространенном профсоюзом в воскресенье вечером, решение отложить стачку было принято для того, чтобы продолжить переговоры о повышении зарплат с администрацией воздушной гавани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Завтрашние переговоры, в которых будут участвовать высокопоставленные представители руководства аэропорта Хитроу с одной стороны и профсоюза Unite с другой, нацелены на то, чтобы предотвратить запланированную забастовку, которая должна пройти с 00:01 по 23:59 вторника, 6 августа, - говорится в документе. - Unite воздержится от дальнейших комментариев пока переговоры продолжаются".

Забастовка 2,5 тыс. членов Unite, в том числе сотрудников службы безопасности, а также инженерной и пожарной служб Хитроу, должна была пройти 5 и 6 августа. Члены профсоюза отвергли предложение представителей Хитроу о повышении зарплат сотрудников на 7,3% в течение двух с половиной лет, требуя от руководства аэропорта больших уступок. В связи со сложившейся ситуацией администрация воздушной гавани приняла решение об отмене 177 рейсов, некоторые из которых теперь могут быть осуществлены в соответствии с первоначальным графиком. В аэропорту рекомендует пассажирам уточнять у авиакомпаний, был ли тот или иной рейс отменен, отложен или перенесен в другой аэропорт.

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