В Испании ликвидировали группировку, отмывшую €70 млн для преступных организаций

Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась отмыванием денег, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, члены организации базировались в провинциях Мадрид и Толедо. Они "предоставляли услуги другим преступным группировкам, как азиатским, занимающимся мошенничеством, так и колумбийским, занимающимся международной торговлей наркотиками, с которых брали за свои услуги комиссионные в размере от 10% до 15%", отметили в полиции.

Ликвидированная группировка отмыла более €70 млн. В рамках операции были задержаны 28 человек: 22 в Испании и шесть в Нидерландах. Отмечается, что расследование, которое началось в середине 2017 года, позволило установить связь между некоторыми подозреваемыми и изъятием в Нидерландах более 5 тонн кокаина.

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