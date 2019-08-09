НАТО завершила модернизацию системы ПРО в Румынии

НАТО объявила о завершении плановой модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии на базе Девеселу и вывозе с базы американского комплекса ПВО THAAD. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в Брюсселе в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Система противобаллистической защиты НАТО Aegis Ashore в Румынии прошла давно запланированную модернизацию, которая завершилась в пятницу 9 августа, - сообщила пресс-служба альянса. - Эта модернизация проходит во всех имеющихся у США системах Aegis морского и сухопутного базирования и не предоставляет комплексу Aegis Ashore никаких наступательных возможностей".

Детали модернизации в заявлении НАТО не раскрываются. Организация также подчеркнула, что после завершения модернизации системы ПРО в Румынии, с базы Девеселу будет выведен временно размещенный там в апреле на весь период работ американский комплекс ПВО THAAD.

НАТО сделала особый акцент, что модернизация систем ПРО на базе в Девеселу была "давно запланирована", поскольку завершение работ по обновлению комплекса практически совпало по времени с окончательным завершением 2 августа процедуры расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), инициированной в одностороннем порядке США 1 февраля. Набор согласованных НАТО в июне на встрече министров обороны альянса в Брюсселе дальнейших шагов после разрушения ДРСМД включает "повышение эффективности систем ПРО НАТО".

Создание американской системы ПРО в Девеселу началось в 2014 году, что стало возможным в результате одностороннего выхода США из Договора по ПРО в 2002 году. С момента начала создания этой базы США и НАТО давали многочисленные устные заверения, что европейский сегмент ПРО США не будет направлен против России, однако категорически отказались зафиксировать этот тезис в любых юридически обязывающих документах. По сообщениям европейских СМИ, в 2016-2017 годах США частично перевели запасы своих тактических ядерных боезарядов с базы Инджирлик в Турции в Девеселу, чего альянс официально никогда не комментировал.

Авиабаза Девеселу была построена Советским Союзом в 1952 году. В 2010 году Румыния дала согласие НАТО на размещение там базы ПВО и ПРО, которая дает широкие возможности по мониторингу воздушного пространства в Черноморском регионе и над Южным военным округом России.

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