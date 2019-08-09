В Лондоне и на юго-востоке Англии произошли массовые отключения электроэнергии

9 августа 2019 21:49 (UTC+04:00)

Британский оператор электросетей UK Power Networks сообщил в пятницу вечером о массовом сбое подачи электроэнергии, произошедшем на юге Англии и затронувшем Лондон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Компания Transport for London, отвечающая за работу большей части столичного общественного транспорта, сообщает, что из-за сбоя в Лондоне не работает часть светофоров, не могут продолжать движение несколько железнодорожных составов и поездов метро.

"Нам известно об отключении электричества, затронувшем значительную часть Лондона и большую территорию на юго-востоке Англии. Мы считаем, что причиной, из-за которой наши клиенты сталкиваются с трудностями, является сбой в сетях национальной энергосистемы", - говорится в сообщении, распространенном UK Power Networks.

Вещательная корпорация Би-би-си сообщает также о сбоях энергоснабжения в Шотландии и на севере Англии. По данным телеканала Sky News, отключение затронуло по меньшей мере 10 тыс. человек.

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