Франция созывает Совбез по Ливии после гибели двух сотрудников ООН

10 августа 2019 22:31 (UTC+04:00)

Совет Безопасности ООН по запросу Франции в может в ближайшие часы собраться на экстренную встречу для обсуждения эскалации в Ливии после гибели там двух сотрудников ООН при взрыве заминированного автомобиля.

Об этом, как передает Trend, сообщил в субботу ТАСС дипломатический источник в организации.

"Франция запросила проведение экстренной встречи в 04:00, с докладом о ситуации в стране может выступить помощник генерального секретаря по Африке Бинту Кейта", - отметил собеседник агентства.

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