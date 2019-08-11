Джонсон намерен ужесточить реальные сроки заключения для опасных преступников

11 августа 2019 03:30 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен ужесточить реальные сроки заключения для особо опасных преступников. Об этом сообщила на своем сайте воскресная газета The Sunday Telegraph, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, глава британского правительства намерен собрать у себя в резиденции на Даунинг-стрит, 10 круглый стол с участием шефов полиции, представителей королевской прокурорской службы, бывших судей, администраций судов и тюрем. Как ожидается, на этом внутреннем совещании Джонсон пообещает положить конец существующей в стране практике автоматического освобождения особо опасных преступников после отбытия ими половины тюремного срока, на который их осудили.

Одним из поводов для этой инициативы премьера, по мнению The Sunday Telegraph, явилось проведенное этим изданием расследование, свидетельствующее о том, что некоторых осужденных за совершение уголовных преступлений в настоящее время освобождают даже после того, как они отбыли в заключении лишь пятую часть назначенного им срока.

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