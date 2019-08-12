В окрестностях Афин произошел сильный лесной пожар

12 августа 2019 08:41 (UTC+04:00)

Сильный лесной пожар бушует в районе городка Пеания у подножия горы Имиттос в окрестностях Афин, полиция эвакуирует жителей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил Генеральный секретариат гражданской защиты.

С субботы в Греции действует красный уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром. Несмотря на все мерыпрофилактики, в субботу произошло 59 лесных пожаров, в воскресенье - 63.

"Сегодня в 03.18 в Пеании в Аттике, у подножия Имиттоса, вспыхнул лесной пожар. Немедленно к месту происшествия были направлены большие пожарные силы (133 пожарных, 42 машины), и они постоянно усиливались пожарными из соседних районов", - говорится в сообщении.

Помимо этого, на помощь направлены все силы гражданской защиты, цистерны с водой из столичного региона Аттика, местного самоуправления, а также из соседних регионов Пелопоннеса и Центральной Греции.

Немедленно направлены полицейские для того, чтобы в целях профилактики эвакуировать жилые районы и помочь жителям.

После сообщения о пожаре министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис находится в Едином координационном центре по операциям пожарной охраны.

На месте происшествия находится генеральный секретарь гражданской защиты Никос Хардалиас, говорится в сообщении

С рассветом на борьбу с огнём будут направлены все имеющиеся воздушные средства пожаротушения, сообщила служба гражданской защиты.

В июле 2018 года в городке Мати в окрестностях Афин в пожаре погибли более 100 человек. Городок сгорел за полтора часа. Находившаяся в то время в оппозиции партия "Новая демократия" подвергла резкой критике власти за то, что они не организовали эвакуацию населения. Трагедия стала одной из причин поражения партии СИРИЗА на досрочных выборах в июле этого года.

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