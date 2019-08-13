Шведская полиция исследует полученный в частном письме подозрительный белый порошок

13 августа 2019 07:00 (UTC+04:00)

Два человека в пригороде Стокгольма Норсборг получили в понедельник по почте письмо с подозрительным белым порошком. Один из них сообщил прибывшим на вызов полицейским и сотрудникам Службы спасения о симптомах недомогания. Порошок был прислан по частному адресу в почтовом конверте, сообщает телеканал SVT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Район вокруг дома пострадавших в настоящее время оцеплен, а самим им предстоит пройти санитарную обработку.

"На месте работает группа химзащиты. Она исследует порошок и определит, представляет ли он какую-то опасность", - рассказал командир пожарной части Сёдерторна Рогер Юханссон.

По информации полиции, пока нет оснований говорить о наличии угрозы.

"Мы пока не определили, идет ли речь о преступлении. Слишком много неясных обстоятельств, чтобы классифицировать инцидент именно таким образом", - пояснил пресс-секретарь полиции Стокгольма Ула Эстерлинг.

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