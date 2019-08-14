В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе

14 августа 2019 11:24 (UTC+04:00)

Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории. Согласно документу, нарушителям грозит штраф в размере €20 тыс., сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что отныне гражданам страны и туристам запрещено курить в закрытых рабочих и общественных помещениях, а также в любых помещениях кафе, баров и ресторанов. Закон отменяет все предыдущие нормы, позволявшие выделить часть зала ресторана для курящих за дополнительную пошлину. Теперь курить в ресторанах можно будет лишь в специально отведенной комнатке, полностью изолированной от главного помещения. Курилка не должна быть меньше 10 квадратных метров и при этом не превышать 20% от общей площади помещения, она также не должна быть проходной.

Новый документ строго ограничивает все возможные уловки владельцев ресторанов и однозначно запрещает использование табака в помещениях, где употребляются напитки и еда. Закон о запрете на курение был принят парламентом страны 31 июля. Одной из главных причин строгих мер стали многочисленные раковые заболевания, вызванные вредной привычкой.

Как ранее заявил министр здравоохранения Черногории Кенан Храпович, в стране с населением в 622 тыс. человек ежегодно заболевают раком легких 400 человек. По словам министра, лечение одного такого пациента обходится стране в €70 тыс. В то же время ряд экспертов с сомнением относится к инициативе, указывая, что запрет на курение будет практически невозможно проконтролировать. Кроме того, он нанесет ущерб ресторанному бизнесу.

По данным ВОЗ, Черногория является одной из лидеров в мире по курению. В 2017 году страна заняла первое место в Европе по проценту курящего взрослого населения - 38%, обогнав Грецию, Россию и Сербию.

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