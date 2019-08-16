В аэропорту Парижа задержали человека с ножом

Охрана парижского аэропорта Орли задержала мужчину, в ручной клади которого находился керамический нож. Об инциденте, произошедшем в четверг, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Полицию о вооруженном мужчине уведомила по телефону женщина, утверждавшая, что является его сестрой. По ее мнению, этот человек намеревался "совершить нападение". Личность женщины, однако, пока не установлена. Задержанный заявил на допросе, что она является его подругой и между ними произошла ссора.

Мужчине, направлявшемуся в Барселону, удалось пронести нож через все пункты контроля, он был остановлен уже в зоне ожидания. Задержание прошло без инцидентов. Мужчина помещен под стражу в помещении пограничной полиции аэропорта, которая поручила прокуратуре расследование данного дела.

Как сообщило агентство France-Presse, в понедельник в транзитной зоне парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль была задержана женщина, в ручной клади которой обнаружили заряженный пистолет. В среду суд французского города Бобиньи приговорил ее к восьми месяцам тюремного заключения условно.

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