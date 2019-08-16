Французская монахиня стала самой пожилой жительницей Европы

Француженка Люсиль Рандон, сестра Андрэ, стала старейшей жительницей Европы, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В феврале Люсиль Рандон исполнилось 115 лет. В молодости она была гувернанткой, работала в госпитале, а потом стала монахиней. На свой день рождения в 2019 году она получила личное письмо от папы Римского Франциска и освященные четки.

Сейчас Рандон живет в доме престарелых в Тулоне. "Я передвигаюсь только в инвалидном кресле и почти ничего не вижу. Мое ежедневное счастье - это возможность молиться", - рассказала она.

По данным издания, Рандон регулярно навещает ее племенник, а также 90-летний мужчина, у которого она была гувернанткой. "Связь между ними нерушима", - рассказал один из сотрудников учреждения, где живет француженка.

Он также рассказал, что монахиня любит шоколад и никогда не пропускает религиозную службу.

Звание старейшей жительницы Европы автоматически перешло к Рандон после смерти итальянки Марии-Джузеппы Робуччи-Нарджизо, которой было 116 лет. Самой пожилой жительницей мира официально признана японка Канэ Танака, которая родилась 2 января 1903 года.

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