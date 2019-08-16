Меркель в ближайшее время планирует провести встречу с Джонсоном

16 августа 2019 14:57 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует в ближайшее время провести встречу с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Об этом заявил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Такая встреча запланирована и, разумеется, она имеет смысл", - сказал он. По словам Зайберт, существует потребность обсудить ситуацию вокруг выхода Великобритании из ЕС.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

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