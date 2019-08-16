Берлин выступает за новую миссию ЕС по спасению мигрантов в Средиземном море

Правительство ФРГ заинтересовано в новой европейской миссии по спасению мигрантов в Средиземном море по образцу операции "София". Об этом заявил в пятницу на правительственном брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По его словам, в ЕС нет единства по вопросу распределения спасенных мигрантов. "Мы приветствовали бы новый мандат, если бы удалось достигнуть этого единства", - сказал Зайберт. "Мы из убеждения участвовали в миссии "София"", - заметил он.

В четверг за новую миссию ЕС выступила канцлер Ангела Меркель. "Разумеется, было бы хорошо, если бы у нас и сегодня была миссия "София" и государственные корабли, которые бы занимались спасением", - приводит ее слова газета Berliner Morgenpost.

Миссия "София" была создана в 2015 году, она пришла на смену более узкой миссии "Тритон". Впервые европейские корабли начали патрулировать Средиземноморье по решению Рима в 2013 году после массовой гибели мигрантов при попытке переплыть через Сицилийский пролив и добраться до итальянских берегов. В задачи "Софии" входили борьба с незаконными перевозчиками и подготовка персонала ливийской службы береговой охраны. Весной ЕС прекратил миссию, поскольку страны-члены не могли договорится о распределении мигрантов, спасенных на море.

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