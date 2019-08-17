Несовершеннолетних мигрантов с судна Open Arms высадили в Италии

17 августа 2019 21:45 (UTC+04:00)

Итальянские власти разрешили сойти на берег острова Лампедуза 27 несовершеннолетним мигрантам c судна испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трансляцию операции вел телеканал Rainews24. Она стала возможной после того, как вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в письме уступил просьбе главе правительства страны Джузеппе Конте. При этом, подчеркнул Сальвини, это шаг "не совпадает с его взглядами" и фактически является решением Конте. Несовершеннолетних мигрантов с судна Open Arms он назвал "так называемыми" и выразил надежду, что этот эпизод не станет прецедентом для аналогичных действий других НПО.

В субботу днем к небольшому кораблю, находящемуся у берега Лампедузы к югу от Сицилии, направились катера береговой охраны и итальянской Финансовой гвардии. В связи с объявленной медиками чрезвычайной санитарной ситуацией на борту итальянские специалисты поднялись на борт судна в белых костюмах биологической защиты.

После того, как 27 мигрантов были доставлены в порт, на Open Arms остаются 107 человек. Испанская НПО сообщает, что они находятся в море уже 16 дней.

Ранее Конте в открытом письме Сальвини обвинил его в "очередном случае недобросовестного сотрудничества" в связи с ситуацией вокруг мигрантов с Open Arms.

По словам премьера Италии, о готовности принять участие в их распределении ему сообщили Франция, Германия, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Работы по TAP в Греции и Албании близятся к завершению
Энергетика 16 августа 12:01
Президент Италии считает, что обрушения моста в Генуе можно было избежать
Европа 14 августа 11:46
В Коста-Рике конфисковано полтонны кокаина, направлявшегося в Италию
Другие страны 13 августа 12:59
Тенгизшевройл увеличит добычу нефти до 39 млн тонн в год
Энергетика 13 августа 11:39
Fiat Chrysler Automobiles намерен производит автомобили в Узбекистане
Бизнес 13 августа 10:50
США ограничат выдачу гринкарт иммигрантам, полагающимся на госвыплаты
США 12 августа 19:02
Лента новостей
"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу
Спорт 22:47
Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля
Израиль 22:31
Мужчина, устроивший стрельбу в норвежской мечети, признает свою вину лишь частично
Европа 22:12
Все нерешенные вопросы по проекту транзита азербайджанского газа в Болгарию закроются в сентябре
Энергетика 22:00
В Стамбуле при наводнении погиб человек
Турция 21:26
ООН готова способствовать переходному процессу в Судане
В мире 20:55
До последнего дыхания Муслим Магомаев оставался человеком огромного сердца - Тамара Синявская
Культура 20:39
Глава Военного совета Судана аль-Бурхан возглавит управляющий Суверенный совет страны
Другие страны 20:34
Умер художник-мультипликатор фильма "Кто подставил кролика Роджера"
В мире 20:19