Несовершеннолетних мигрантов с судна Open Arms высадили в Италии

Итальянские власти разрешили сойти на берег острова Лампедуза 27 несовершеннолетним мигрантам c судна испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трансляцию операции вел телеканал Rainews24. Она стала возможной после того, как вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в письме уступил просьбе главе правительства страны Джузеппе Конте. При этом, подчеркнул Сальвини, это шаг "не совпадает с его взглядами" и фактически является решением Конте. Несовершеннолетних мигрантов с судна Open Arms он назвал "так называемыми" и выразил надежду, что этот эпизод не станет прецедентом для аналогичных действий других НПО.

В субботу днем к небольшому кораблю, находящемуся у берега Лампедузы к югу от Сицилии, направились катера береговой охраны и итальянской Финансовой гвардии. В связи с объявленной медиками чрезвычайной санитарной ситуацией на борту итальянские специалисты поднялись на борт судна в белых костюмах биологической защиты.

После того, как 27 мигрантов были доставлены в порт, на Open Arms остаются 107 человек. Испанская НПО сообщает, что они находятся в море уже 16 дней.

Ранее Конте в открытом письме Сальвини обвинил его в "очередном случае недобросовестного сотрудничества" в связи с ситуацией вокруг мигрантов с Open Arms.

По словам премьера Италии, о готовности принять участие в их распределении ему сообщили Франция, Германия, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург.

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