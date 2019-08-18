Британия столкнется с нехваткой продуктов питания и топлива при Brexit без сделки - СМИ

18 августа 2019 11:57 (UTC+04:00)

Великобритания может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива в случае выхода из Европейского союза по "жесткому" сценарию - без сделки о дальнейших условиях сотрудничества сторон. Об этом свидетельствуют попавшие в открытый доступ правительственные документы, пишет в воскресенье газета The Sunday Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В отчете, подготовленном британским кабинетом министров, дана наиболее полная оценка готовности Лондона к Brexit без сделки. Согласно его данным, британское общество и представители бизнеса по-прежнему не готовы справиться с последствиями выхода из Евросоюза без договоренностей со странами ЕС. "Этот проект не имеет перед собой цель запугать [британское общество], в нем приводится наиболее реалистичная оценка того, с чем столкнется общество в случае [Brexit] без сделки, - приводит издание слова высокопоставленного источника в британском кабмине. - Здесь представлены вероятные, основные и адекватные сценарии - не самое страшное, чего можно ожидать".

Согласно его тексту, возможный возврат к "жесткой" границе с Ирландией может привести в итоге к протестам, перекрытиям дорог и переходу к "решительным действиям" в отношениях между странами. Проблемы с задержками транспорта на границах Великобритании неизбежно приведут к перебоям в поставках топлива в Лондон и на юго-восток Англии.

Кроме того, проблемы на таможне при пересечении пролива Ла-Манш могут затронуть поставки медикаментов в связи с вероятным увеличением срока прохода через границу, а также приведут к общему подорожанию услуг в сфере социального обеспечения. Также Brexit без сделки коснется поставок продуктов питания, что повлечет за собой рост цен на продовольствие и, несомненно, скажется на уязвимых слоях населения, пишет газета.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕС инвестирует 59 млн. евро для улучшения экономического положения сельского населения Таджикистана
Таджикистан 17 августа 10:07
Берлин выступает за новую миссию ЕС по спасению мигрантов в Средиземном море
Европа 16 августа 17:06
Часть консерваторов поддержала план Корбина по недопущению Brexit без сделки
Другие страны 16 августа 15:51
Меркель в ближайшее время планирует провести встречу с Джонсоном
Европа 16 августа 14:57
Трамп заявил, что США и Британия быстро продвигаются к заключению торгового соглашения
США 16 августа 05:20
Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа задержанного иранского танкера Grace 1
Другие страны 15 августа 13:19
Лента новостей
Митингующие в Гонконге начали шествие в центр города
Китай 12:19
Крупное ДТП в Турции: более 30 пострадавших
Турция 11:22
Президент Афганистана осудил атаку в Кабуле
Другие страны 11:11
В 12 департаментах Франции ввели повышенный уровень опасности из-за сильных гроз
Европа 11:00
В Афганистане более десяти человек погибли в результате взрыва
Другие страны 10:43
На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
В мире 10:23
Миочич нокаутировал Кормье и завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Спорт 10:08
Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
Китай 09:51
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:36