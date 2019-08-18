Британия столкнется с нехваткой продуктов питания и топлива при Brexit без сделки - СМИ

Великобритания может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива в случае выхода из Европейского союза по "жесткому" сценарию - без сделки о дальнейших условиях сотрудничества сторон. Об этом свидетельствуют попавшие в открытый доступ правительственные документы, пишет в воскресенье газета The Sunday Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В отчете, подготовленном британским кабинетом министров, дана наиболее полная оценка готовности Лондона к Brexit без сделки. Согласно его данным, британское общество и представители бизнеса по-прежнему не готовы справиться с последствиями выхода из Евросоюза без договоренностей со странами ЕС. "Этот проект не имеет перед собой цель запугать [британское общество], в нем приводится наиболее реалистичная оценка того, с чем столкнется общество в случае [Brexit] без сделки, - приводит издание слова высокопоставленного источника в британском кабмине. - Здесь представлены вероятные, основные и адекватные сценарии - не самое страшное, чего можно ожидать".

Согласно его тексту, возможный возврат к "жесткой" границе с Ирландией может привести в итоге к протестам, перекрытиям дорог и переходу к "решительным действиям" в отношениях между странами. Проблемы с задержками транспорта на границах Великобритании неизбежно приведут к перебоям в поставках топлива в Лондон и на юго-восток Англии.

Кроме того, проблемы на таможне при пересечении пролива Ла-Манш могут затронуть поставки медикаментов в связи с вероятным увеличением срока прохода через границу, а также приведут к общему подорожанию услуг в сфере социального обеспечения. Также Brexit без сделки коснется поставок продуктов питания, что повлечет за собой рост цен на продовольствие и, несомненно, скажется на уязвимых слоях населения, пишет газета.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.