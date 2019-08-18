В пригороде Парижа сгорел рынок

Пожар произошел в ночь на воскресенье на рынке в городе Леваллуа-Перре в пригороде Парижа, власти рекомендовали эвакуировать жителей ближайших районов, сообщила первый заместитель мэра Изабель Балкани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Очень сильный пожар на рынке "Анри-Барбюс" рядом с Дворцом спорта "Габриэль-Пери" и зданием, в котором расположено социальное жилье", - написала Балкани в Twitter.

Она отметила, что 160 пожарных участвовали в тушении, спасатели эвакуировали жителей ближайших районов. При пожаре никто не пострадал.

По сообщению радиостанции France Info, рынок, площадь которого составляет 4,5 тысячи квадратных метров, сгорел полностью. Отмечается, что сейчас власти намерены установить, не носил ли пожар криминальный характер.

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