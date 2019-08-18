Власти Испании предложили судну Open Arms с мигрантами войти в порт королевства

18 августа 2019 15:55 (UTC+04:00)

Власти Испании предложили судну испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms с мигрантами на борту войти в один из портов королевства. Об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе кабмина, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Исполняющий обязанности председателя правительства Педро Санчес приказал сегодня разрешить порту Альхесирас принять судно Open Arms, на котором находятся более 100 мигрантов и которое находится у итальянского острова Лампедуза", - отмечается в сообщении. И.о. премьера принял данное решение "из-за чрезвычайной ситуации на борту после двух недель плавания".

Правительство Испании уточнило, что страна "вновь возглавила реакцию на гуманитарный кризис" на фоне "необъяснимой реакции итальянских властей".

Судно НПО, которое регулярно проводит операции по оказанию помощи мигрантам, спасло большую часть нелегалов более двух недель назад в водах Средиземного моря. 15 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что шесть стран Евросоюза готовы принять у себя мигрантов, находящихся на судне. По его словам, речь идет о Германии, Испании, Люксембурге, Португалии, Румынии и Франции.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.

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