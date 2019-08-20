Во Франции задержали пять человек за подготовку нападений на полицию во время саммита G7

20 августа 2019 17:10 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы Франции задержали пять человек, которые подозреваются в планировании нападения на отель, в котором должны проживать сотрудники полиции во время проведения саммита Группы семи (G7) в Биаррице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 24 до 45 лет были задержаны в Туре (департамент Эндр и Луара) и в Капбретоне (департамент Ланд) в понедельник. Отмечается, что подозреваемые в соцсетях обсуждали места размещения сотрудников правоохранительных органов, в частности в департаменте Ланд. Как указывает телеканал, они рассматривали версию "поджога отеля".

Саммит Группы семи пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

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