Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать покупку США Гренландии

21 августа 2019 07:44 (UTC+04:00)

Американский президент Дональд Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Соединенным Штатам Гренландии. Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дания - это особенная страна с необыкновенными людьми, но исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая, как было запланировано, должна была состояться через две недели, на другое время", - сообщил президент.

"Премьер-министр смогла сэкономить немало средств и усилий как для Соединенных Штатов, так и для Дании, проявив такую прямолинейность. Я благодарю ее за это и с нетерпением жду пересмотра графика [встречи] в будущем!" - добавил президент.

Власти Гренландии и Дании заявили, что автономия заинтересована в сотрудничестве с США, но не продается. Фредериксен категорически отвергла возможность продажи Гренландии, которая является территорией в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: Трамп принял предложение Макрона пригласить Россию на саммит G7
США 07:28
США испытали новейшую модификацию ракеты Tomahawk
США 06:00
СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США
В мире 05:14
США будут разрабатывать космические ядерные системы при исследовании космоса
США 04:11
США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
В мире 02:46
США поставят Тайваню истребители F-16 на сумму $8 млрд
США 01:55
Лента новостей
Техническая поломка произошла с иранским танкером в Красном море
Иран 08:51
В Гондурасе суд признал жену экс-президента Лобо виновной в коррупции
Другие страны 08:45
Си Цзиньпин распорядился обеспечить сохранность Великой Китайской стены как символа нации
Китай 08:33
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья архипелага Санта-Крус в Тихом океане
Другие страны 08:12
SOCAR огласила объемы производства метанола
Финансы 08:00
СМИ: Трамп принял предложение Макрона пригласить Россию на саммит G7
США 07:28
В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире
В мире 07:02
Число погибших от оползней и наводнений на юго-западе Китая возросло до семи
Китай 06:45
США испытали новейшую модификацию ракеты Tomahawk
США 06:00