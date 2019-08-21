В Берлине проходят обыски по делу о торговле людьми

21 августа 2019 12:36 (UTC+04:00)

Обыски в связи с подозрением в торговле людьми проходят с утра в Берлине более чем в сотне жилых и служебных помещений, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С раннего утра более 1,9 тысячи сотрудников главного таможенного управления и федеральной полиции ФРГ по поручению прокуратуры Берлина проводят обыски более чем в 100 жилых и служебных помещениях", - говорится в Twitter ведомства.

Отмечается, что речь идет о подозрении в торговле людьми в целях трудовой эксплуатации и о незаконной поставке рабочей силы для строительной промышленности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Товарооборот Германии и Казахстана превысил $5 млрд
Бизнес 12:28
В Королевском доме Дании удивились переносу визита Трампа из-за Гренландии
Другие страны 11:47
Афганистан заинтересован в транспортном коридоре в Европу через Азербайджан
Бизнес 11:06
Судно Open Arms с мигрантами причалило к Лампедузе
Европа 09:57
В новом горно-металлургическом комплексе в Узбекистане планируется добыча 33 млн тонн руды
Бизнес 09:46
Германия потратила на американские войска в ФРГ за семь лет €243 млн
Европа 09:24
Лента новостей
Завтра в Азербайджане будет до 40 градусов тепла
Общество 13:27
Мы стали очевидцами напряженной работы поисково-спасательной группы - вдова погибшего летчика
Общество 13:22
Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel
Интересное 13:21
Имеет ли право собственник земельного участка вырубить дерево?
Консультации специалистов 13:19
Узбекистан стал лидером по импорту автомобилей из России
Бизнес 13:15
Индекс экспортных цен в Грузии вырос на 4,1%
Финансы 13:12
Индекс цен на импорт в Грузии вырос на 2,6%
Финансы 13:05
ОАО «ProKredit» сократило уставный и совокупный капитал на сорок процентов
Финансы 12:59
В Баку продолжаются акции "чистый воздух"
Общество 12:57