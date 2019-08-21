Нижняя палата парламента Италии приостановила работу

21 августа 2019 14:39 (UTC+04:00)

Нижняя палата итальянского парламента приостановила свою работу. Главы депутатских фракций решили отменить запланированное ранее выступление премьер-министра Джузеппе Конте, который во вторник подал в отставку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Депутаты соберутся на формальное заседание, на котором объявят о факте отставки. В связи с правительственным кризисом отложено и обсуждение законопроекта о сокращении числа парламентариев", - говорится в заявлении, которое приводит агентство.

Во вторник глава коалиционного правительства в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" Конте подал в отставку. К этому решению его подтолкнули заявления его заместителя, главы МВД и лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который 8 августа заявил, что правящего большинства не существует, а также призвал к проведению новых выборов.

Президент Серджо Маттарелла начинает в среду политические консультации с целью выяснения, возможно ли в парламенте формирование альтернативного большинства, которое бы поддержало новое правительство. В случае отсутствия возможности сохранения парламента, президентским указом он будет распущен и затем назначена дата новых выборов (возможно в октябре).

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