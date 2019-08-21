В ЕС не поддержали идею передачи Гренландии в аренду США

21 августа 2019 17:32 (UTC+04:00)

Еврокомиссия не поддержала идею передачи Данией Гренландии в бессрочную аренду Соединенным Штатам. Об этом сообщила в среду на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии Наташа Берто, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По проблеме Гренландии Еврокомиссия полностью принимает и поддерживает позицию, которая была выражена премьер-министром Дании и правительством Гренландии", - сказала она.

Правительство Дании и руководство ее автономии - Гренландии ранее высказались, что не намерены идти на эту сделку.

В воскресенье американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии и сравнил возможный шаг с крупной сделкой по приобретению недвижимости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались от идеи обсуждать продажу автономии. Во вторник Трамп сообщил в Twitter, что отложил запланированный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию.

Как сообщила в среду газета The Washington Post, чиновники в администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландия в бессрочное владение. Эта сумма была определена исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии. В 2017 году глава минфина Дании Кристиан Енсен (в должности с 2016 по июнь 2019 года) оценивал эту статью расходов в 4,3 млрд крон в год, что примерно соответствует оглашенной источниками газеты цифре.

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.

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