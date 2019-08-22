Француз выиграл €4 млн в лотерею

Житель города Сент-Верж (департамент Де-Севр, запад Франции) выиграл €4 млн в лотерею Loto, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Ассоциация французских игр, победителю достался джекпот в игре, которая прошла 22 июля. Он единственный, кто отметил все шесть счастливых чисел в своем билете, который приобрел в одном из магазинов торговой сети Leclerc.

"Я не верил в результаты, когда их опубликовали, потребовалось несколько дней, чтобы понять, что со мной происходит", - рассказал мужчина. Отвечая на вопрос о том, как будет тратить свой выигрыш, он отметил, что у него уже "есть несколько проектов на этот счет".

Радиостанция указывает, что выпавший результат входит в пятерку крупнейших выигрышей департамента. Как напоминают представители лотереи, 16 марта победителем стал другой житель региона, который выиграл €6 млн.

Рекорд по самому крупному выигрышу в Loto сохраняет житель департамента Валь-д'Уаз, который в 2011 году получил €24 млн призовых, за ним следует житель департамента Жиронда - €23 млн, замыкает тройку парижанин, который выиграл €22 млн в 2013 году.

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