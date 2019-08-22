Испания намерена принять 15 мигрантов, спасенных в Средиземном море

22 августа 2019 17:54 (UTC+04:00)

Корабль ВМФ Испании доставит из Италии в королевство 15 мигрантов, которые были спасены судном испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms. Об этом заявила в четверг исполняющая обязанности вице-премьера королевства Кармен Кальво, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Квота спасенных нелегалов была 15", - отметила и.о. замглавы правительства. "Мы доставим их в нашу страну", - добавила она. Кальво выразила мнение, что перевезти мигрантов в Испанию на корабле "намного безопаснее и проще", чем на самолете.

Судно НПО оказало помощь мигрантам около трех недель назад в водах Средиземного моря. Во вторник прокуратура города Агридженто (о. Сицилия) постановила конфисковать судно и провести эвакуацию около ста нелегалов, которые находились на борту.

В среду представитель Европейской комиссии (ЕК) Наташа Берто сообщила, что Франция, Германия, Люксембург, Испания и Португалия согласились принять мигрантов.

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