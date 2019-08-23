Макрон выступил против соглашения Евросоюза с МЕРКОСУР

Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что его бразильский коллега Жаир Болсонару не собирается выполнять взятых на себя обязательств по защите окружающей среды, в связи с чем Франция выступает против торгового соглашение между странами Европейского союза (ЕС) и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая поведение Бразилии в последние недели, президент республики констатирует, что президент Болсонару солгал ему на саммите в Осаке", - приводит агентство слова источника в администрации французского лидера. По его словам, Париж полагает, что "президент Болсонару решил не выполнять свои обязательства в сфере борьбы с климатическими изменениями, а также в сфере сохранения биоразнообразия". "В этих условиях Франция выступает против соглашения с МЕРКОСУР как такового", - подчеркнули в Елисейском дворце.

По последним данным бразильского Национального института космических исследований (Inpe), с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточняется, это примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 76 тыс. случаев по состоянию на 22 августа.

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