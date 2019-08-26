Министры финансов Франции и США обсудили введенный Парижем цифровой налог

Министры финансов США и Франции обсудили в воскресенье вечером на полях саммита Группы семи (G7) в Биаррице принятый французскими властями законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на французский высокопоставленный источник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, встреча состоялась за ужином, участие в котором приняли министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, министр финансов США Стивен Мнучин, а также представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу. Источник агентства указал, что инициатором встречи выступил глава французского финансового ведомства. Основной целью переговоров стало намерение французской стороны снизить напряжение среди представителей американских властей относительно введенного Парижем цифрового налога.

Президент США Дональд Трамп в пятницу перед вылетом на саммит Группы семи во Францию заявил о том, что Соединенные Штаты могут обложить таможенными пошлинами французские вина в ответ на введенный Парижем цифровой налог.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Данный налог затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года, и составит 3% общего оборота во Франции. В частности, под него подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает интернет-рекламу, продажи в интернете или работу агрегаторов информации.

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