Политические партии Италии не могут договориться о кандидате на пост премьера

Итальянские партии "Движение "5 звезд" и Демократическая партия (ДП) не могут договориться о кандидате на пост главы правительства нового парламентского большинства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, на продолжении работы Джузеппе Конте во главе кабинета настаивает "Движение "5 звезд", тогда как ДП, представлявшая оппозицию, считает его ответственным за принятие антиконституционных законов во время правления в коалиции с "Лигой". При этом представители ДП заявляют, что разрешить спор о премьере возможно, договорившись об альтернативной кандидатуре. Ранее один из видных представителей "пятизвездных", заместитель главы МИД Манлио Ди Стефано сообщил ТАСС, что сохранение Конте на посту премьера - одно из условий альянса партии и ДП.

Конте, который находится на саммите Группы семи, не комментирует возможность продолжения работы во главе кабмина. Однако он заявил, что для него возвращение к альянсу с "Лигой" невозможно.

Одним из других возможных кандидатов в премьеры СМИ называли председателя нижней палаты парламента, члена "Движение "5 звезд" Роберто Фико. Однако в его окружении сообщили, что он намерен продолжать работу в парламенте. Выходом из тупика может стать предложение назначить на пост главы правительства Луиджи Ди Майо, пишет Corriere della Sera. При этом Конте прочат пост министра иностранных дел в новом кабинете. Его кандидатура может быть также предложена в качестве еврокомиссара от Италии.

Результаты переговоров о формировании альтернативного парламентского большинства будут представлены президенту Серджо Маттарелле 27 августа в ходе нового раунда политических консультаций. В случае отсутствия соглашения президент распустит парламент и назначит проведение новых выборов.

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