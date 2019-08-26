Политические партии Италии не могут договориться о кандидате на пост премьера

26 августа 2019 14:02 (UTC+04:00)

Итальянские партии "Движение "5 звезд" и Демократическая партия (ДП) не могут договориться о кандидате на пост главы правительства нового парламентского большинства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, на продолжении работы Джузеппе Конте во главе кабинета настаивает "Движение "5 звезд", тогда как ДП, представлявшая оппозицию, считает его ответственным за принятие антиконституционных законов во время правления в коалиции с "Лигой". При этом представители ДП заявляют, что разрешить спор о премьере возможно, договорившись об альтернативной кандидатуре. Ранее один из видных представителей "пятизвездных", заместитель главы МИД Манлио Ди Стефано сообщил ТАСС, что сохранение Конте на посту премьера - одно из условий альянса партии и ДП.

Конте, который находится на саммите Группы семи, не комментирует возможность продолжения работы во главе кабмина. Однако он заявил, что для него возвращение к альянсу с "Лигой" невозможно.

Одним из других возможных кандидатов в премьеры СМИ называли председателя нижней палаты парламента, члена "Движение "5 звезд" Роберто Фико. Однако в его окружении сообщили, что он намерен продолжать работу в парламенте. Выходом из тупика может стать предложение назначить на пост главы правительства Луиджи Ди Майо, пишет Corriere della Sera. При этом Конте прочат пост министра иностранных дел в новом кабинете. Его кандидатура может быть также предложена в качестве еврокомиссара от Италии.

Результаты переговоров о формировании альтернативного парламентского большинства будут представлены президенту Серджо Маттарелле 27 августа в ходе нового раунда политических консультаций. В случае отсутствия соглашения президент распустит парламент и назначит проведение новых выборов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Северный поток - 2" построен на 75%
Другие страны 14:27
Трамп: все страны G7 согласны, что Иран не должен получить ядерное оружие
Другие страны 14:26
Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки
Экономика 25 августа 20:21
Компания Атена расширяет географию поставок молочной продукции
Бизнес 24 августа 13:48
В ЕК рассказали о состоянии здоровья Юнкера после операции
Европа 23 августа 16:26
Казахстан и Германия разработают дорожную карту по наращиванию сотрудничества
Бизнес 23 августа 13:41
Лента новостей
Китай призвал США соблюдать обязательства в сфере ограничения вооружений
Другие страны 15:15
Европейская комиссия выделит Узбекистану €60 млн на реализацию 4-х проектов (Эксклюзив)
Бизнес 15:06
Иран продал груженный нефтью танкер “Adrian Darya”
Экономика 15:05
Франция и США достигли предварительного соглашения по цифровому налогу
Другие страны 15:02
Дмитрий Медведев поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву
Политика 15:01
Компания Georgian Card получила сертификат службы безопасности 3D
Бизнес 14:59
Трамп заявил, что присутствие РФ на следующей встрече G7 было бы полезным
Другие страны 14:58
Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву
Политика 14:54
В Азербайджане продолжается регистрация на пробный экзамен по приему на госслужбу
Общество 14:37