Макрон прокомментировал оскорбления бразильских политиков в свой адрес

Грустно, что бразильские политики позволяют себе оскорбления в адрес главы другого государства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в понедельник, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в заочную полемику с Макроном, обвинив его в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.

Также Болсонару оставил одобрительный комментарий к ироничному коллажу в соцсетях с изображением Брижит Макрон. комментарий был оставлен под размещенным в Facebook фотоколлажем, изображающим президентов Франции и Бразилии с женами Брижит и Мишель соответственно.

Помимо этого, министр сельского хозяйства Бразилии Абраам Вайнтрауб в Twitter назвал Макрона "слабоумным оппортунистом", ищущим поддержки французского сельскохозяйственного лобби.

"Что касается заявлений господина Болсонару и его министров - тут я не смогу вам особо прокомментировать. Я лично уважают каждого главу государства, выбранного народом, я уважаю все народы стран. И я думаю, что это важно", - сказал Макрон.

Французский лидер отметил, что вынужден констатировать ряд недоразумений между собой и Болсонару.

"Вчера он счел хорошей идеей, чтобы его министр оскорблял какого бы то ни было главу другого государства. Он (Болсонару) позволил себе чрезвычайно неуважительные комментарии в отношении моей жены. Что я могу сказать? Это очень грустно. Это грустно, в первую очередь, для Бразилии и ее народа", - добавил Макрон. Он подчеркнул, что "очень уважает бразильский народ, и что он заслуживает президента, поведение которого будет на высоте".

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