Во Франции очистили от вируса более 850 тысяч взломанных компьютеров

28 августа 2019 04:43 (UTC+04:00)

Центр борьбы с киберпреступностью (C3N) французской жандармерии смог очистить от вируса более 850 тысяч компьютеров, взломанных преступной организацией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Figaro.

По данным газеты, группа хакеров, о которой идет речь, промышляла во всемирной сети по меньшей мере три года. "Охотники на хакеров" из национальной жандармерии смогли удаленно очистить от вируса более 850 тысяч компьютеров. Все они контролировались хакерами без ведома хозяев.

"Операция, очень смелая и уникальная, должна была проводиться на зараженных компьютерах, не провоцируя малейших побочных сбоев", - заявил руководитель центра полковник Жан-Доминик Нолле.

Разработчик ПО для информационной безопасности Avast зафиксировал заражение большого числа компьютеров, в основном находящихся в Центральнойи Южной Америке, и связался с C3N. Жандармы очень быстро поняли, что командный и контрольный сервер, через который велась атака, находится в парижском регионе. После этого сотрудники C3N смогли создать копию сервера и очистить большинство зараженных компьютеров, уничтожив вредоносную программу - "червя".

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