В Британии пройдут демонстрации против решения премьера приостановить работу парламента

31 августа 2019 12:00 (UTC+04:00)

Сотни тысяч человек, как ожидается, выйдут в субботу на улицы британских городов, чтобы выразить свое несогласие с планами премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона приостановить работу парламента. По информации газеты The Guardian, акции протеста запланированы в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере, Ливерпуле, Ньюкасле-апон-Тайне, Суонси, Бристоле, Глазго, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поддержку демонстрациям выразил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, заявив, что люди имеют право выражать свое несогласие с действиями, предпринимаемыми главой правительства, которые он расценивает как угроза демократии. "Общественное возмущение тем, как Борис Джонсон уничтожил демократию, было оглушающим. Люди правы, что выходят на улицы, я призываю всех присоединиться к демонстрациям в Лондоне и по всей стране", - написал политик в Twitter.

Королева Елизавета II официально одобрила 28 августа приостановку работы парламента Великобритании по запросу премьер-министра Бориса Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу "не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября 2019 года" и продлиться "до понедельника, 14 октября 2019 года".

Джонсон при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Парламентарии от Лейбористской партии и их коллеги из других партий, в том числе в лагере консерваторов, подвергли резкой критике это решение, не исключив объявления вотума недоверия правительству и созыва всеобщих досрочных выборов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Польша и США обсуждают очередное место дислокации американских военных в республике
Другие страны 30 августа 14:51
"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме
Другие страны 30 августа 14:36
Компания Az-Granata огласила размеры экспорта алкогольной продукции за рубеж
Бизнес 30 августа 14:01
Корабль ВМФ Испании доставил в страну часть спасенных Open Arms мигрантов
Европа 30 августа 12:20
Франция поддержала идею военного присутствия ЕС в Ормузском проливе
Европа 29 августа 15:09
Конте принял мандат на формирование нового правительства Италии
Другие страны 29 августа 14:33
Лента новостей
Грузия заняла 17-е место в рейтинге крупнейших экспортеров вина
Бизнес 12:12
Номинальные доходы населения Азербайджана выросли
Финансы 12:05
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
США 11:54
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 11:54
Свыше двух тысяч тонн нефти похищено в Мангистауской области
Энергетика 11:43
Узбекистан намерен стать развитым государством до 2030 года
Бизнес 11:37
TOP-5 стран куда граждане Турции отправляются в целях поиска работы
Турция 11:34
В Сумгайыте из-за пожара эвакуировали жильцов дома
Происшествия 11:30
АБР оказывает Туркменистану содействие в диверсификации экспортных рынков страны
Бизнес 11:27