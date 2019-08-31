СМИ: число пострадавших при нападении в Лионе возросло до девяти человек (Обновлено)

31 августа 2019 20:51 (UTC+04:00)

Число пострадавших в результате нападения с ножом в окрестностях французского Лиона возросло до девяти человек, передает в субботу радиостанция Europe 1, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о шести пострадавших и одном погибшем.

Инцидент в коммуне Виллёрбан под Лионом произошёл вечером в субботу. Полиция задержала нападавшего, поиски ещё одного человека, который мог быть причастен к атаке, продолжаются.

О том, что послужило причиной нападения, по-прежнему не сообщается.

20:35 (GMT+4) Два человека, вооруженных холодным оружием, совершили в субботу нападение на прохожих в городе Вильюрбен (центральная часть страны, недалеко от Леона), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил телеканал BFM по сведениям, полученным от префектуры региона.

В результате этого нападения один человек был убит, шестеро пострадали. Один из нападавших задержан полицией, поиски второго продолжаются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Болсонару откажется от французских ручек на фоне скандала с Парижем
Другие страны 12:28
Встреча глав МИД Британии, ФРГ, Франции по Ирану в Хельсинки будет закрытой
Иран 30 августа 11:20
Франция поддержала идею военного присутствия ЕС в Ормузском проливе
Европа 29 августа 15:09
Число жертв нападения на бар в Мексике возросло до 28
Другие страны 29 августа 06:36
В Мексике при нападении на бар погибли 26 человек
Другие страны 28 августа 21:43
В Париже выявили третий случай отравления свинцом у ребенка после ЧП в Нотр-Даме
Другие страны 28 августа 17:41
Лента новостей
В Армении на городской свалке нашли тело связанного младенца
Армения 21:13
Создание СЭЗ в Азербайджане способствует открытию новых рабочих мест
Бизнес 21:00
В работе Twitter произошел сбой
В мире 20:56
Зариф: Тегеран будет продавать нефть любым покупателям, несмотря на санкции США
Иран 20:07
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 19:54
В Великобритании проходят демонстрации против приостановки работы парламента
Европа 19:43
В Афганистане десять человек погибли при взрыве
Другие страны 19:38
Эрдоган: Турция может приступить к созданию буферной зоны в Сирии через несколько недель
Турция 19:26
В Гонконге полиция рекомендовала жителям закрыть окна и оставаться дома
Китай 19:17