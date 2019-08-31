СМИ: число пострадавших при нападении в Лионе возросло до девяти человек (Обновлено)

Число пострадавших в результате нападения с ножом в окрестностях французского Лиона возросло до девяти человек, передает в субботу радиостанция Europe 1, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о шести пострадавших и одном погибшем.

Инцидент в коммуне Виллёрбан под Лионом произошёл вечером в субботу. Полиция задержала нападавшего, поиски ещё одного человека, который мог быть причастен к атаке, продолжаются.

О том, что послужило причиной нападения, по-прежнему не сообщается.

20:35 (GMT+4) Два человека, вооруженных холодным оружием, совершили в субботу нападение на прохожих в городе Вильюрбен (центральная часть страны, недалеко от Леона), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил телеканал BFM по сведениям, полученным от префектуры региона.

В результате этого нападения один человек был убит, шестеро пострадали. Один из нападавших задержан полицией, поиски второго продолжаются.

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