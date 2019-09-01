Переговорщик ЕС по Brexit исключил возможность изменения сделки с Лондоном

1 сентября 2019 03:16 (UTC+04:00)

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье исключил возможность внесения изменений в уже достигнутое соглашение между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit до того момента, пока оно не будет одобрено британским парламентом в нынешнем виде. Об этом он написал в колонке, которая была опубликована в воскресном номере газеты Daily Telegraph, отвергнув, по сути, предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона найти альтернативу "бэкстопу" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новое правительство Великобритании попросило нас изменить то, что было согласовано. ЕС уже согласился работать вместе с Великобританией во время переходного периода над выработкой альтернативных договоренностей, которые будут выполнять те же цели, что и "бэкстоп". Мы готовы начать немедленно работать после ратификации соглашения о выходе из ЕС", - сообщил Барнье.

Джонсон же, напротив, с момента прихода ко власти в конце июля называл изменение пункта соглашения о "бэкстопе" непременным условием для одобрения "бракоразводного" соглашения. В ином случае британский премьер не исключает, что королевству придется покинуть ЕС без сделки вовсе.

В своей колонке Барнье также высказался по теме перспектив "жесткого" Brexit. "Я не испытываю оптимизма по поводу того, что сценарий выхода без сделки удастся избежать, но я продолжаю быть решительно настроенным на то, чтобы изучить все варианты, которые представит британское правительство и которые не будут противоречить соглашению о Brexit", - написал европейский переговорщик.

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