В Норвегии при падении вертолета погибли шесть человек

1 сентября 2019 11:43 (UTC+04:00)

Шесть человек погибли в результате крушения вертолета недалеко от города Альта на севере Норвегии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета Verdens Gang.

По ее информации, авиакатастрофа произошла в субботу вечером. На борту вертолета находились пилот и пять пассажиров. Пятеро были найдены погибшими на месте, один пострадавший был доставлен в больницу, где позже скончался.

Полиция проводит расследование инцидента. Пока неизвестно, что именно привело к крушению.

Как отмечает газета, авиакатастрофа произошла в 1 км от места проведения музыкального фестиваля. В оргкомитете мероприятия изданию сообщили, что гостей фестиваля доставляли на место его проведения на вертолете.

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